Monkeys On Mars livre un extrait - 19/09
Le quatuor instrumental suisse Monkey3 et le trio français Mars Red Sky ont donné vie à un projet éphémère et collaboratif nommé Monkeys On Mars. Un EP sortira le 17 octobre 2025, en voici un premier extrait : "Seasonal pyres". [plus d'infos]
17 octobre 2025: SELESTAT (67) - Rock Your Brain
18 octobre 2025: ANTWERP (BE) - DesertFest Belgium
19 octobre 2025: DUISBURG (DE) - Bora
31 octobre 2025: VALLET (44) - Westill Festival
