Dièze, alter-égo expérimental et solitaire de Diego Leyder, guitariste des groupes BRNS, Namdose ou encore Fondry, a sorti son nouvel album le 12 septembre sur Dear Deer Records et Figures Libres Records. Intitulé Équilibre, il s'écoute à la suite avec le clip de "Vagues". [plus d'infos]