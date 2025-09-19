Posté par Ted.
Modéré le 19/09/2025 à 22:27.
Modéré le 19/09/2025 à 22:27.
Dièze en équilibre - 19/09
Dièze, alter-égo expérimental et solitaire de Diego Leyder, guitariste des groupes BRNS, Namdose ou encore Fondry, a sorti son nouvel album le 12 septembre sur Dear Deer Records et Figures Libres Records. Intitulé Équilibre, il s'écoute à la suite avec le clip de "Vagues". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires