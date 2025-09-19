Posté par Ted.
Nevertel lâche son nouvel album - 19/09
Le trio floridien de nu metal Nevertel a sorti Start again, son nouvel album, chez Epitaph Records le 12 septembre dernier. Il est en écoute à la suite, avec le clip de "Break the silence", titre qui voit la participation de Cullen Moore, leader de Sleep Theory. [plus d'infos]
