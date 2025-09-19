Le trio lillois Temps Calme propose un nouveau regard sur le film Trafic de Jacques Tati en composant une bande-son originale, jouée en direct sous forme de ciné-concert. L'album complet est attendu pour le 17 octobre prochain et sera soutenu par plusieurs ciné-concerts incluant une date à Paris, le 30 octobre au Louxor. Le teaser se trouve à la suite accompagné des dates de représentation. [plus d'infos]