Posté par Ted.
Modéré le 19/09/2025 à 22:02.
Modéré le 19/09/2025 à 22:02.
Temps Calme dans le trafic - 19/09
Le trio lillois Temps Calme propose un nouveau regard sur le film Trafic de Jacques Tati en composant une bande-son originale, jouée en direct sous forme de ciné-concert. L'album complet est attendu pour le 17 octobre prochain et sera soutenu par plusieurs ciné-concerts incluant une date à Paris, le 30 octobre au Louxor. Le teaser se trouve à la suite accompagné des dates de représentation. [plus d'infos]
Temps Calme [ Temps Calme: Facebook ]
30 octobre 2025: Paris - Le Louxor
04 décembre 2025: Grenoble - festival Le Tympan dans l'Oeil
22 janvier 2026: Chaville (93) - MJC de la Vallée
04 février 2026: Bressuire - Cinéma Le Fauteuil Rouge
31 mai 2026: Rosny Sous Bois - Cinéma et Théâtre Simenon
