Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 19/09/2025 à 22:02.
temps calme - circuitTemps Calme dans le trafic - 19/09

Le trio lillois Temps Calme propose un nouveau regard sur le film Trafic de Jacques Tati en composant une bande-son originale, jouée en direct sous forme de ciné-concert. L'album complet est attendu pour le 17 octobre prochain et sera soutenu par plusieurs ciné-concerts incluant une date à Paris, le 30 octobre au Louxor. Le teaser se trouve à la suite accompagné des dates de représentation. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
temps calme - circuit Temps Calme[fr] Temps Calme: Facebook  External ]
30 octobre 2025: Paris - Le Louxor
04 décembre 2025: Grenoble - festival Le Tympan dans l'Oeil
22 janvier 2026: Chaville (93) - MJC de la Vallée
04 février 2026: Bressuire - Cinéma Le Fauteuil Rouge
31 mai 2026: Rosny Sous Bois - Cinéma et Théâtre Simenon

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page