Mike Patton collabore avec les frères Avett - 18/09
Mike Patton a récemment travaillé avec le duo folk americana The Avett Brothers. Cette collaboration portant le nom de AVTT/PTTN sortira le 14 novembre un album intitulé "Sunsot". Un extrait se trouve à la suite. [plus d'infos]
