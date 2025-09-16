Infos précédentes :

At the Gates - Nightmare of beingAt the Gates en deuil - 16/09

Nous venons d'apprendre le décès tragique de Tomas Lindberg, iconique frontman du groupe de death melodique At the Gates. C'est l'ex-Opeth David Isberg qui a révélé la nouvelle sur les réseaux. Il avait 52 ans et se battait depuis de longues semaines contre un cancer de la bouche. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.

