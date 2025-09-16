Le duo Oasis Boom, composé de Mélissa Acchiardi (The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, Saint Sadrill) et de Vincent Duchosal (Trio Meije, Phonem, Zozio), s'apprête à sortir chez Dur et Doux son premier album intitulé Cactus bus le 19 septembre 2025. Ils ont lâché un nouveau single : "Milena sand". [plus d'infos]