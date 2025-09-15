Le festival Ex Tenebris Lux propose du 5 octobre au 5 novembre à Montpellier et sa métropole une programmation autour des cultures sombres. Seront notamment invités à jouer : Alcest, Brant Bjork, Arabrot, Buñuel, Wyatt E, Vestige, Tar Pond, Sylvaine, Black Bile, Hegemon et Pain Magazine. Toutes les infos se trouvent à la suite.

[ Ex Tenebris Lux: Site Officiel ]