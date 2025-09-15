Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

The shadow elite Sowing salt The shit ov God Lvcifereon To drown the svn in wine Nomen barbarvm Oh, venvs come! Avgvr (The dread vvltvre)

LP : The shit ov God: Nuclear BlastDate de sortie : 09/05/2025

Behemoth a clippé "Avgvr (The dread vvltvre)", morceau présent sur The shit ov God . [ plus d'infos ]

