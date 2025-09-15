Infos précédentes :

Behemoth-The shit ov GodBehemoth a la haine - 15/09

Behemoth a clippé "Avgvr (The dread vvltvre)", morceau présent sur The shit ov God. [plus d'infos]

Behemoth-The shit ov God
Behemoth
LP : The shit ov God
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 09/05/2025
The shadow elite
Sowing salt
The shit ov God
Lvcifereon
To drown the svn in wine
Nomen barbarvm
Oh, venvs come!
Avgvr (The dread vvltvre)

