Posté par M!ke.
Modéré le 15/09/2025 à 08:00.
Modéré le 15/09/2025 à 08:00.
Behemoth a la haine - 15/09
Behemoth a clippé "Avgvr (The dread vvltvre)", morceau présent sur The shit ov God. [plus d'infos]
Behemoth
LP : The shit ov God
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 09/05/2025
LP : The shit ov God
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 09/05/2025
The shadow elite
Sowing salt
The shit ov God
Lvcifereon
To drown the svn in wine
Nomen barbarvm
Oh, venvs come!
Avgvr (The dread vvltvre)
