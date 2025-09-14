Du 9 au 21 septembre 2025, le Pays de Vannes accueille la seconde édition du Rocktobeer Festival organisée par l'association Motocultor Fest Prod, mêlant bière artisanale et rock. A cette occasion, un concert aura notamment lieu à l'Echonova à Saint-Avé (56) le jeudi 18 septembre avec, au programme, The Celtic Social Club, Sons of O'Flaherty et Shady Fat Kats. + d'infos à la suite.

[ Rocktobeer Festival: Site officiel ]