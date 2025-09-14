Posté par M!ke.
Un p'tit jaune pour UV - 14/09
Ultra Vomit a clippé "Ricard peinard". Un morceau qui est présent au tracklisting de Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance. [plus d'infos]
Ultra Vomit
LP : Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance
Label : Verycords
Date de sortie : 27/09/2024
LP : Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance
Label : Verycords
Date de sortie : 27/09/2024
Kings of poop
Dead robot zombie cop from outer space 2
Le coq
Doigts de metal
Toxoplasma gondii (felinus sanctus)
Ricard peinard
Mortal konkass
The gruge
Tikawahukwa
Patatas bravas (feat. Crisix)
Mouss 2 mass (feat. Mouss de Mass)
Auto-thunes
Ültrus crew
Gpt (à l'instant)
Mollo sur le caca
La puissance du pouvoir
A.n.u.s
