Préco Cut off lancée - 14/09
Déjà évoquée il y a quelques jours, la précommande pour la réédition en double LP de Cut off des Sleeppers est ouverte jusqu'à mi-octobre.
[ Cut off: Précommande ]
