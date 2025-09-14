Infos précédentes :

Posté par Rémiii.
Modéré le 14/09/2025 à 08:00.
Sleeppers - Keep focusPréco Cut off lancée - 14/09

Déjà évoquée il y a quelques jours, la précommande pour la réédition en double LP de Cut off des Sleeppers est ouverte jusqu'à mi-octobre.
[fr] Cut off: Précommande  External ]

