Lorna Shore côté sombre - 13/09
"In darkness", nouvel extrait de I feel the everblack festering within me, le prochain Lorna Shore, est à se balancer gentiment dans les écoutilles par ici. [plus d'infos]
Lorna Shore
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
Prison of flesh
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore
