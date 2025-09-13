Infos précédentes :

We Came As Romans-All is beautiful... Because we're doomedPas de chance pour We Cames As Romans et Currents - 13/09

We Came As Romans et Currents ont uni leurs forces pour une nouveau titre : "Bad luck". Anthony Notarmaso d'After the Burial apparaît également en featuring sur le single. [plus d'infos]

