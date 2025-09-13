Infos précédentes :
- Pas de chance pour We Cames As Romans et Currents
- We Came As Romans, un par un
- La culture de la plaie pour We Came As Romans
- Pas plus de chance pour We Came As Romans en vidéo
- Pas de chance, We Came As Romans
- We Came As Romans à l'écoute
- We Came As Romans dévoile leur nouvel album
- We Came As Romans en floraison sombre
- Grosse update pour les RaR et RiP
- We Came As Romans tient le coups
Posté par M!ke.
Modéré le 13/09/2025 à 08:00.
Modéré le 13/09/2025 à 08:00.
Pas de chance pour We Cames As Romans et Currents - 13/09
We Came As Romans et Currents ont uni leurs forces pour une nouveau titre : "Bad luck". Anthony Notarmaso d'After the Burial apparaît également en featuring sur le single. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires