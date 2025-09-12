Infos précédentes :
- Master sous la tente
- Apocalyptica noirci au Tuska Festival
- MetallicA en fan
- Kirk et James disent merci
- Un hommage au premier MetallicA
- Parce que les fans russes voudraient aussi accueillir leurs idoles
- MetallicA dans la lumière éternelle
- Revit le retour aux sources de Black Sabbath
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- MetallicA noircit la Floride
Posté par M!ke.
Modéré le 12/09/2025 à 08:00.
Modéré le 12/09/2025 à 08:00.
Master sous la tente - 12/09
MetallicA a joué un set sous une tente pour quelques 500 fans privilégiés le 28 août dernier. La captation de "Master of puppets" est en ligne. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires