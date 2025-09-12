Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 12/09/2025 à 08:00.
MetallicAMaster sous la tente - 12/09

MetallicA a joué un set sous une tente pour quelques 500 fans privilégiés le 28 août dernier. La captation de "Master of puppets" est en ligne. [plus d'infos]

