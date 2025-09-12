Posté par M!ke.
RATM @ Pinkpop 2008 - 12/09
Le set intégral de Rage Against The Machine donné au Pinkpop en 2008 dans le cadre de leur première reformation est en ligne. Un set magistral entamé sous le son des sirènes et l'arrivée des musiciens, visages masqués, en tenue de détenus de Guantanamo entamant un iconique "Bombtrack" pour lancer le show. Culte ! [plus d'infos]
