Infos précédentes :
- L'ours dormant en feu
- Le dernier satellite de Waking The Sleeping Bear
- Waking The Sleeping Bear a du goût
- Waking The Sleeping Bear n'a plus rien à perdre
- Mag #49 : EZ3kiel est de retour !
- Waking The Sleeping Bear met la tête à l'envers
- Waking The Sleeping Bear en dissidence sur Hardcore Worlwide
- Waking the p*rno future
- Waking the Sleeping Bear @ Château d'Arlay
- Waking The Sleeping Bear à nouveau en dissidence
Posté par Ted.
Modéré le 12/09/2025 à 08:00.
Modéré le 12/09/2025 à 08:00.
L'ours dormant en feu - 12/09
Waking The Sleeping Bear a dévoilé son nouveau clip pour le titre "Le feu par le feu", qui est extrait de leur EP Grands maux, grands remèdes - Partie 1" qui sort aujourd'hui. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires