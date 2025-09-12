Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 12/09/2025 à 08:00.
Sick New World festSOAD et QOTSA au SDF en 2026 - 12/09

System Of A Down partagera une affiche au Stade de France à Paris avec Queens Of The Stone Age et Acid Bath le 2 juillet 2026.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page