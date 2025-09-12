Infos précédentes :
- SOAD et QOTSA au SDF en 2026
- Quand tu as de "drôles" de fan...
- SOAD en Amérique du Sud en récap
- SOAD @ Pinkpop 2002
- Daron ramène ses cicatrices
- Quand SOAD faisait la guerre à NPA
- Drumeo dissèque un titre de SOAD
- Un café comme Serj ?
- Premier live de Seven Hours After Violet
- Les cicatrices de Malakian ressortent
SOAD et QOTSA au SDF en 2026 - 12/09
System Of A Down partagera une affiche au Stade de France à Paris avec Queens Of The Stone Age et Acid Bath le 2 juillet 2026.
