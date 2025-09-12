Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 12/09/2025 à 08:00.
PerturbatorPerturbator livre un dernier extrait d'Age of aquarius - 12/09

Perturbator nous propose "Mors Ultima Ratio", un ultime extrait d'Age of aquarius, son prochain album attendu le 10 octobre 2025 via Nuclear Blast. [plus d'infos]

