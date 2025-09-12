Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Perturbator nous propose "Mors Ultima Ratio", un ultime extrait d' Age of aquarius , son prochain album attendu le 10 octobre 2025 via Nuclear Blast . [ plus d'infos ]

