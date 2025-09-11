Posté par Ted.
Modéré le 11/09/2025 à 08:00.
Modéré le 11/09/2025 à 08:00.
Rock Your Brain 2025 - 11/09
Le festival Rock Your Brain remet le couvert cette année les 17 et 18 octobre. A l'occasion de sa 12e édition, il présentera une affiche séduisante au Tanzmatten à Sélestat (67) : Ultra Vomit, Les Sheriff, Resolve, Revnoir, Tankard, Ludwig Von 88, Monkeys On Mars, Psykup, Warfaith, Lion's Law, The Meffs, Dirty Fonzy, Réparateur, Anticello, See You At Sunset, Lazywall, Witness, Trip, Prokop & Click'n Collectors, Mowjo, Nicky's Celtic Side, Rosaly, Dévore et Thursdate.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires