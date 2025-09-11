Infos précédentes :

Rock Your Brain fest - automneRock Your Brain 2025 - 11/09

Le festival Rock Your Brain remet le couvert cette année les 17 et 18 octobre. A l'occasion de sa 12e édition, il présentera une affiche séduisante au Tanzmatten à Sélestat (67) : Ultra Vomit, Les Sheriff, Resolve, Revnoir, Tankard, Ludwig Von 88, Monkeys On Mars, Psykup, Warfaith, Lion's Law, The Meffs, Dirty Fonzy, Réparateur, Anticello, See You At Sunset, Lazywall, Witness, Trip, Prokop & Click'n Collectors, Mowjo, Nicky's Celtic Side, Rosaly, Dévore et Thursdate.

