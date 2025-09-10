Beurre, trio suisse de metal expérimental composé de Chadi Messmer (Closet Disco Queen) à la basse, Elischa Heller (Film 2, 222Rn) au chant et aux synthétiseurs, et Luc Hess (Coilguns, The Ocean) à la batterie, a donné une suite à Oxt to anyone (2023). En effet, il a sorti son 2e album, Resonate and amplify, le 5 septembre via Humus Records (Suisse) et JauneOrange (Belgique). Il est écoute à la suite. [plus d'infos]