Posté par M!ke.
Modéré le 10/09/2025 à 08:00.
Parkway Drive ressort du vieux - 10/09
Parkway Drive a remis en ligne son clip réalisé pour son single "Glitch" avec du sous-titrage en japonais. De là à dire qu'il s'agit de fan-service dans son plus simple appareil, on n'est pas loin... [plus d'infos]
