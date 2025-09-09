Infos précédentes :

09/09/2025
Municipal Waste en magicien sadique - 09/09

Un peu de live de Municipal Waste avec leur titre "Sadistic magician" capté lors de leur passage au Rock Hard Festival cette année. [plus d'infos]

