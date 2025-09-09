Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 09/09/2025 à 08:00.
Modéré le 09/09/2025 à 08:00.
Apocalyptica noirci au Tuska Festival - 09/09
Apocalyptica était présent à l'affiche du Tuska Festival cette année. La reprise de "Blackened" de MetallicA est à mater ici. [plus d'infos]
Apocalyptica
LP : Plays Metallica Vol. 2
Label : Napalm Records
Date de sortie : 07/06/2024
LP : Plays Metallica Vol. 2
Label : Napalm Records
- Napalm Records (636 hits)
Date de sortie : 07/06/2024
Ride the lightning
St. Anger
The Unforgiven II
Blackened
The call of Ktulu (En mémoire de Cliff Burton)
The four horsemen (ft. Rob Trujillo)
Holier than thou
To live is to die
One
One (Instrumental)
St. Anger
The Unforgiven II
Blackened
The call of Ktulu (En mémoire de Cliff Burton)
The four horsemen (ft. Rob Trujillo)
Holier than thou
To live is to die
One
One (Instrumental)
