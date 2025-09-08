Le MorbidFest se tiendra le 19 décembre, à La Machine du Moulin Rouge à Paris. Il accueillera Possessed, qui viendra fêter les 40 ans de Seven churches ; Terrorizer, qui proposera un set dédié à World downfall, l'occasion de voir Pete Sandoval et David Vincent réuni sur scène pour la première fois depuis 1989 ; mais également Massacre, Nightfall et Alter.