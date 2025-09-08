Le sextet rochelais The Big Idea est de retour avec un nouveau single qui s'appelle ''These days''. Il annonce l'arrivée d'un sixième album pour le 17 octobre, via Howlin' Banana Records et EXAG' Records. La release party se fera d'abord à La Rochelle le 24 octobre, puis à Paris le 12 novembre. Les dates se trouvent à la suite avec le single. [plus d'infos]