Pain Magazine chante le cheval - 08/09
Un 4e extrait ("Horse song") de Violent God, le premier album de Pain Magazine qui sortira le 3 octobre 2025 chez Humus Records, a été dévoilé. Pour rappel, Pain Magazine est la collaboration entre Birds In Row et le duo franco-américain de techno indus Maëlstrom & Louisahhh. Les dates de la tournée se trouvent à la suite. [plus d'infos]
Pain Magazine [ Pain Magazine: Bandcamp (14 hits) ]
09 octobre 2025: SAINT-JEAN-DE-VÉDAS (34) - Victoire 2
10 octobre 2025: AIX-EN-PROVENCE (13) - 6mic
15 octobre 2025: LIMOGES (87) - CALM
16 octobre 2025: TOULOUSE (31) - Le Rex
17 octobre 2025: BIARRITZ (64) - Atabal
18 octobre 2025: CENON (33) - Le Rocher de Palmer
31 octobre 2025: AUDINCOURT (25) - Le Moloco
01 novembre 2025: CLERMONT-FERRAND (63) - La Coopérative de Mai
02 novembre 2025: GRENOBLE (38) - La Belle Électrique
06 novembre 2025: LAVAL (53) - 6par4
07 novembre 2025: JOUÉ-LÈS-TOURS (37) - Le Temps Machine
08 novembre 2025: NANTES (44) - Stereolux
26 novembre 2025: LE HAVRE (76) - Le Tétris
28 novembre 2025: CAEN (14) - Le Cargö
05 décembre 2025: WASQUEHAL (59) - The Black Lab
06 décembre 2025: NIMEGUE (NL) - Zeitgeist Festival
10 décembre 2025: PARIS (75) - Essaïm / Main Room
11 décembre 2025: STRASBOURG (67) - La Maison Bleue
12 décembre 2025: FEYZIN (69) - L'Épicerie Moderne
13 décembre 2025: FRIBOURG (SUI) - Fri-Son
16 décembre 2025: BRUXELLES (BE) - Le Botanique
18 décembre 2025: ROUEN (76) - Le 106
19 décembre 2025: METZ (57) - Les Trinitaires
19 février 2026: HACKNEY / LONDRES (UK) - Oslo
