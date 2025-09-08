Un 4e extrait ("Horse song") de Violent God, le premier album de Pain Magazine qui sortira le 3 octobre 2025 chez Humus Records, a été dévoilé. Pour rappel, Pain Magazine est la collaboration entre Birds In Row et le duo franco-américain de techno indus Maëlstrom & Louisahhh. Les dates de la tournée se trouvent à la suite. [plus d'infos]