So brux pour les Gransdmazzz - 08/09
Grandma's Ashes va sortir le 24 octobre 2025 un nouvel album intitulé Bruxism, via Verycords, leur nouveau label. Un extrait se trouve à la suite avec "Cold sun again". Le trio féminin jouera à l'Élysée Montmartre, en compagnie de Sun, le 28 mars 2026. [plus d'infos]
