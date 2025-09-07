Infos précédentes :
- Led Zeppelin en train de mourir
- RIP Terry Reid
- Lumière sur l'escalier vers le paradis de Bonham
- 13 minutes de Led Zep dépoussiérées
- Dans l'intimité de Robert Plant
- Un peu plus de Led Zep
- Led Zep en docu l'an prochain
- Black Country Communion en Europe en 2025
- Led Zeppelin en live de 1975
- Le remède de The Black Crowes chez Howard Stern
Posté par M!ke.
Modéré le 07/09/2025 à 08:00.
Modéré le 07/09/2025 à 08:00.
Led Zeppelin en train de mourir - 07/09
Led Zeppelin a uploadé le morceau "In my time of dying" capté au Earls Court de Londres en 1975. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires