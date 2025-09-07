Infos précédentes :
- Le karma de Radiohead chez Letterman
- Radiohead sort un album live
- Thom Yorke compose
- Police ! Pierce The Veil reprend Radiohead
- Thom Yorke orchestre pour Hamlet
- Radiohead mijote un truc
- Mark et Thom remettent le couvert
- The Smile @ BBC Radio 6 Music Festival
- The Smile sort un 2e album
- Imperial Triumphant s'essaye à Metallica
Posté par M!ke.
Modéré le 07/09/2025 à 08:00.
Modéré le 07/09/2025 à 08:00.
Le karma de Radiohead chez Letterman - 07/09
Radiohead fait actuellement l'actualité avec l'annonce d'une nouvelle tournée. Enregistré sur le plateau du Late show with David Letterman en 1997, en pleine promo de OK computer, en voici le live de "Karma police". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires