Infos précédentes :
- La fin d'une collab'
- Babymetal tel une reine
- Spiritbox sur un nuage au Graspop
- Le set de Spiritbox au RAR dispo
- Spiritbox lâche 2 titres en live, mais dépêche toi!
- Le tsunami Spiritbox à l'écoute
- Une Spiritbox chez Pvris
- Le rachis doux de Spiritbox à la guitare
- Pas de perte, pas d'amour pour SpiritBox
- Cocorico, Gojira remporte son Grammy !
La fin d'une collab' - 06/09
Poppy, Amy Lee d'Evanescence et Courtney Laplante de Spiritbox se sont associées pour ce titre : "End of you". [plus d'infos]
