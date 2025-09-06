Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 06/09/2025 à 08:00.
Poppy-Negative spacesLa fin d'une collab' - 06/09

Poppy, Amy Lee d'Evanescence et Courtney Laplante de Spiritbox se sont associées pour ce titre : "End of you". [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page