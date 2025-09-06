Posté par M!ke.
Will prisonnier - 06/09
Une captation live en studio pour "Prison of flesh" de Lorna Shore interprété par Will Ramos est en ligne ici. I feel the everblack festering within me sort le 12 septembre. [plus d'infos]
Lorna Shore
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
Prison of flesh
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore
