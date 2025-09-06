Infos précédentes :

Fear FactoryUn peu de FF @ WOA - 06/09

Trois titres de Fear Factory joués au dernier Wacken Open Air sont dispos avec vidéo à l'appui.
Une vidéo live drum-cam de "Demanufacture" donné au Brutal Assault par Pete Weber (batteur de Havok) est [plus d'infos]

