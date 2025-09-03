Modéré le 03/09/2025 à 12:18.
Au menu de notre Hors Serie (F)estival, du lourd et du très lourd avec en plus des reviews et des interviews quelques chroniques de disques (Deftones, Sun, Electric Jaguar Baby...). Pour les festoches, tu retrouves des habitués : Heavy Week-End, Hellfest, Motocultor, Plane'R Fest, Festival 666, Rock A Block, FuriosFest mais aussi des petits "nouveaux" dans nos pages : Garage Mu et Main Square Festival, le Jardin du Michel, le Off du Hellfest, et comme on en a "jamais assez", on te file un diaporama de quelques concerts des Francofolies. Pour agrémenter tout ça, on a donc également poser plein de questions à plein de groupes et notamment Have a Nice Life, Shaarghot, vestige, Sun, Mass Hysteria, Alea Jacta Est, Lunar Tombfields, versatile, Mantra, Th3ory, Karras, Slomosa et Emilie Marsh ! Plus de 500 pages à télécharger gratos !
[ Mag HS Fest 2025: pdf (74 Mo) ]
