Posté par Ted.
Modéré le 03/09/2025 à 08:00.
Modéré le 03/09/2025 à 08:00.
Syko Friend tape sur les coeurs - 03/09
Syko Friend, le projet de l'artiste californienne Sophie Weil, sort le 5 septembre son 4e album sur Post Present Medium, le label de Dean Spunt de No Age. Il s'intitule Dizzy magic, et son nouveau single, "Tapping hearts" est à découvrir à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires