Sleeppers réédité ! - 02/09
L'album Cut off des mythiques Sleeppers va être réédité en double vinyle, ce sera une série limitée avec précommande via Ulule, si tu ne veux pas rater le coche, suis ce lien !
[ réédition Sleeppers: ulule.com ]
