Numero Group a annoncé la sortie de Hüsker Dü : 1985: The miracle year, un coffret de 4 vinyles live du célèbre trio punk Hüsker Dü, disponible à partir du 7 novembre. Il comprend la restauration de l'intégralité du concert du 30 janvier 1985 au First Avenue, ainsi que 20 titres live supplémentaires issus de la tournée de cette année-là, et un livret de luxe détaillant les douze mois qui ont marqué l'histoire du groupe. Un extrait à la suite. [plus d'infos]