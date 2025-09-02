Posté par Ted.
Reno Plum s'annonce - 02/09
La chanteuse et compositrice indie-pop-rock originaire du Minnesota, Runo Plum, a présenté deux extraits de son premier album, Patching. Il sort chez Winspear et Modulor le 14 novembre 2025. Elle sera en concert à Paris le 7 novembre 2025 au Pitchfork Festival. [plus d'infos]
