- MetallicA en fan
- Kirk et James disent merci
- Un hommage au premier MetallicA
- Parce que les fans russes voudraient aussi accueillir leurs idoles
- MetallicA dans la lumière éternelle
- Revit le retour aux sources de Black Sabbath
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- MetallicA noircit la Floride
- MetallicA charge les lyric-vidéos
- Rockin'1000 chante le marchand de sable
MetallicA a dépoussiéré une archive live de sa reprise de "Breadfan" jouée à Castle Donington en 1995. Le morceau était présent sur ...And justice for all. [plus d'infos]
