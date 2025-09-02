Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 02/09/2025 à 08:00.
MetallicAMetallicA en fan - 02/09

MetallicA a dépoussiéré une archive live de sa reprise de "Breadfan" jouée à Castle Donington en 1995. Le morceau était présent sur ...And justice for all. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page