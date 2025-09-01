L'évènement WTF de la semaine passée, c'est ce fan qui s'est fait expulser de son concert de KoRn (qui ouvrait pour System Of A Down) lors de la date donnée à East Rutherford dans le New Jersey le 27 août dernier. La raison ? Il était tout simplement en plein plaisir solitaire... Un autre spectateur a filmé la scène avant que la personne ne se fasse éjecter de l'évènement. On te rassure, il n'a pas d'image de nudité à ce lien.