Slipknot (2025)A l'intérieur d'une demo de Slipknot - 01/09

Slipknot a dévoilé la demo de 'Me inside" qui sera présente sur la version anniversaire Deluxe des 25 ans de son premier album éponyme. La sortie du luxueux coffret est annoncé pour le 5 septembre soit vendredi prochain. [plus d'infos]

