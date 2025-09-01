Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 01/09/2025 à 08:00.
Modéré le 01/09/2025 à 08:00.
A l'intérieur d'une demo de Slipknot - 01/09
Slipknot a dévoilé la demo de 'Me inside" qui sera présente sur la version anniversaire Deluxe des 25 ans de son premier album éponyme. La sortie du luxueux coffret est annoncé pour le 5 septembre soit vendredi prochain. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires