Lost in the violence Our remedy (Make them suffer) The only heaven you'll know Closure Sacrifice What have I become? Make me a martyr Save us Escape In vein Broken path

LP : The only heaven you'll know: SharpTone RecordsDate de sortie : 07/11/2025

Caskets sort son nouvel album The only heaven you'll know chez SharpTone Records le 7 novembre. En voici le titre "Closure" pour te faire une idée. [ plus d'infos ]

