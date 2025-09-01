Posté par M!ke.
Caskets fait la fermeture - 01/09
Caskets sort son nouvel album The only heaven you'll know chez SharpTone Records le 7 novembre. En voici le titre "Closure" pour te faire une idée. [plus d'infos]
LP : The only heaven you'll know
Label : SharpTone Records
Date de sortie : 07/11/2025
Lost in the violence
Our remedy (Make them suffer)
The only heaven you'll know
Closure
Sacrifice
What have I become?
Make me a martyr
Save us
Escape
In vein
Broken path
