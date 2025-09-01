Infos précédentes :
- Kirk et James disent merci
- Un hommage au premier MetallicA
- Parce que les fans russes voudraient aussi accueillir leurs idoles
- MetallicA dans la lumière éternelle
- Revit le retour aux sources de Black Sabbath
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- MetallicA noircit la Floride
- MetallicA charge les lyric-vidéos
- Rockin'1000 chante le marchand de sable
- 2 x 4 live des Mets
Posté par M!ke.
Modéré le 01/09/2025 à 08:00.
Modéré le 01/09/2025 à 08:00.
Kirk et James disent merci - 01/09
Le célèbre fabricant de guitares ESP a mis en ligne une vidéo mettant en scène Kirk Hammett et James Hetfield de MetallicA pour les 50 ans de la marque. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires