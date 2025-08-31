Posté par M!ke.
Igorrr met un coup de boule - 31/08
"Headbutt", nouveau single de Igorrr et tiré de Amen à venir le 19 septembre chez Metal Blade, se découvre par là. [plus d'infos]
Igorrr
LP : Amen
Label : Metal Blade
Date de sortie : 19/09/2025
Daemoni
Headbutt
Limbo
Blastbeat falafel
Adhd
2020
Mustard mucous
Infestis
Ancient sun
Pure disproportionate black and white nihilism
Étude n°120
Silence
