31/08/2025
50 Lions-New reality50 Lions aux portes du paradis - 31/08

Les hardcoreux australiens de 50 Lions ont sorti un nouveau morceau intitulé "Heaven's gates" sur lequel est invité Winston McCall de Parkway Drive. Le clip se mate ici. L'album qui contiendra le single, New reality, est annoncé pour le 3 octobre. [plus d'infos]

