Les mensonges de Kadavar - 31/08
Kadavar reviendra déjà avec un nouvel album (presque éponyme), K.A.D.A.V.A.R., le 7 novembre. Le précédent, I just want to be a sound, est sorti en mai dernier. "Lies" en est le premier extrait et ouvrira l'opus. [plus d'infos]
Kadavar
LP : K.A.D.A.V.A.R.
Date de sortie : 07/11/2025
LP : K.A.D.A.V.A.R.
Date de sortie : 07/11/2025
Lies
Heartache
Explosions in the sky
The corner of E 2nd & Robert Martinez
Stick it
You me apocalypse
The children
K.A.D.A.V.A.R.
Total annihilation
