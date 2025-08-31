Il du nouveau du côté d'Hooverphonic puisque le trio célèbre cette année les 25 ans de son The magnificent tree avec une tournée européenne qui passera en France à Audincourt (le 3 octobre 2025 au Moloco), à Rouen (le 4 octobre 2025 au 106) et à Paris (le 7 octobre à l'Élysée Montmartre). Mais ce n'est pas tout puisqu'il sortira le 26 septembre un nouvel album live intitulé The magnificent tree - live with strings.