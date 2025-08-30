Infos précédentes :

Novelists-CodaNovelists dit son nom - 30/08

Novelists ont partagé la captation de leur titre "Say my name" lors de leur passage au Hellfest cet été. [plus d'infos]

Novelists-Coda
Novelists
LP : Coda
Label : Ackor Music
Date de sortie : 16/05/2025
Say my name
Coda
All for nothing
Maldición de la bruja
In heaven
Adam and eve
Sleepless nights
78 rue...
CRC
K.O.

