Novelists dit son nom - 30/08
Novelists ont partagé la captation de leur titre "Say my name" lors de leur passage au Hellfest cet été. [plus d'infos]
Novelists
LP : Coda
Label : Ackor Music
Date de sortie : 16/05/2025
Date de sortie : 16/05/2025
Say my name
Coda
All for nothing
Maldición de la bruja
In heaven
Adam and eve
Sleepless nights
78 rue...
CRC
K.O.
