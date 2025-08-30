Posté par M!ke.
The Hives pour toujours - 30/08
The Hives ont sorti leur nouvel album KCRW hier. Une live session depuis les studios de ## a été partagée. [plus d'infos]
The Hives
LP : The Hives forever forever The Hives
Date de sortie : 29/08/2025
(Introduction)
Enough is enough
Hooray hooray hooray
Bad call
Paint a picture
O.C.D.O.D
Legalize living
(Interlude)
Roll out the red carpet
Born a rebel
They can't hear the music
The path of most resistance
The Hives forever forever The Hives
