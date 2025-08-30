Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

(Introduction) Enough is enough Hooray hooray hooray Bad call Paint a picture O.C.D.O.D Legalize living (Interlude) Roll out the red carpet Born a rebel They can't hear the music The path of most resistance The Hives forever forever The Hives

The Hives LP : The Hives forever forever The Hives Date de sortie : 29/08/2025

The Hives ont sorti leur nouvel album KCRW hier. Une live session depuis les studios de ## a été partagée. [ plus d'infos ]

