Maitland présente un extrait de son prochain album - 26/08
Maitland, groupe de rock de Münster, a présenté "Einstein-Rosen bridge", le premier single de son nouvel album, Falling into place, attendu pour l'automne via son label My Ruin Records. Le clip a été réalisé par l'artiste tunisien Intissar Belaid et le photographe Moritz Hagedorn. [plus d'infos]
